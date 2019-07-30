СК опроверг информацию об оставленном в камере хранения магазина ребенке

Следователи опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что женщина оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.

Отмечается, что к такому выводу следователи пришли в результате изучения данных с камеры видеонаблюдения.

29 июля «Подмосковье сегодня» сообщило, что в одном из супермаркетов покупатели услышали громкий плач, после чего вскрыли ячейку. Там они обнаружили ребенка. По данным издания, его мать сказала, что мальчик сам залез в камеру хранения, после чего убежала с сыном. По данному факту была начата доследственная проверка.

В мае в Котельниках женщина оставила в одном из хостелов двоих детей в возрасте около года. Дети были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. На следующий день сотрудники полиции задержали женщину в городе Видное. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка).

