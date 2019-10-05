МИД рекомендовал не ходить в центр Парижа 6 октября из-за акций протеста

МИД России рекомендует избегать мест массового скопления людей в Париже из-за предстоящей акции правых и праворадикальных организаций. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«Будут действовать повышенные меры безопасности, ограничения движения транспорта. Возможны столкновения демонстрантов с полицией. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

21 сентября в Париже прошла очередная акция протестов «желтых жилетов», чуть позже там начался марш в защиту климата. По разным данным, насчитывалось от 15 тыс. до 16 тыс. участников. В ходе манифестаций полиция задержала 163 человека. Протоколы о нарушениях составили на 395 человек.

Акции протеста «желтых жилетов» проходят во Франции с ноября 2018 года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введение новых налогов. Однако впоследствии их акцент сместился на недовольство жителей действующей властью. На фоне митингов власти приняли решение ввести мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции. Позднее протестующие стали выступать за отставку президента Эмманюэля Макрона.