Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже

Полиция задержала более 160 человек на манифестациях в Париже

Французская полиция задержала 163 человека во время манифестаций в Париже. Протоколы о нарушениях составили на 395 человек. Об этом сообщается в Twitter полицейской префектуры.

Как сообщает Le Parisien, 21 сентября во французской столице проходит сразу несколько манифестаций. Помимо того что на улицы города вышли сторонники «движения желтых жилетов», несогласные с проведением пенсионной реформы, чуть позже там начался марш в защиту климата. По разным данным, насчитывалось от 15 тыс. до 16 тыс. участников.

В Париж стянуты силы 7,5 тыс. полицейских. Днем в центре столицы начались столкновения, когда протестующие попытались прорваться на запрещенные для демонстраций улицы. Как пишет издание, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.