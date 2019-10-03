В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.

Тело школьницы с травмой головы обнаружили в заброшенном здании. После этого следователи возбудили уголовное дело по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в произошедшем задержали подростка, который учился в одной школе с убитой. На допросе подозреваемый признался в совершенном преступлении и сообщил, что убил девочку во время внезапно возникшего конфликта.

Следствие намерено подать ходатайство об аресте подростка.

В Петербурге 30 сентября вынесли приговор школьнику, который поджег свою знакомую, облив ее спиртом. Школьника отправили в колонию на 2,5 года.