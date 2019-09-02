Синоптики предупредили о сокращении холодного времени года

Синоптики предупредили о сокращении холодного времени года

Период года с отрицательными значениями температуры воздуха сокращается. Об этом сообщила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

«Действительно, это так. В какие-то отдельные годы будет наблюдаться и обратная картина», — заявила она. По мнению метеоролога, сокращение периода с отрицательными значениями температуры связано с изменениями климата и повышением глобальной температуры.

«Много признаков изменения климата и глобального потепления, в том числе увеличение повторяемости волн тепла, повышение ночной температуры, увеличение безморозного периода, смещение климатических зон к северу, более изменчивая погода», — пояснила Макарова.

Ранее о сокращении длительности времен года с отрицательными температурами говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью «Российской газете». Синоптик отмечал, что эта тенденция распространяется как на северные широты, так и на среднюю полосу страны, и добавил, что в 2020 году Всемирная метеорологическая организация представит новые нормы температур для различных климатических зон.