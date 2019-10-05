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Путин поздравил «дающих путевку в жизнь» учителей с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив их роль в развитии «лучшей в мире» школьной системы образования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Педагогическое мастерство и мудрость всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране», — сказал он.

Путин отметил, что в этот день «особенно трогательно», что учителя получают поздравления не только от школьников, но и от взрослых, кому они «дали путевку в жизнь». Он заявил, что преподаватели являются наставниками, помогающими определиться с будущим.

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Президент добавил, что преподаватели учат быть порядочными, отзывчивыми, а также поощряют свободу мысли, творчества и научного поиска. По его словам, учителя и сами постоянно развиваются.

Глава государства заявил, что именно от учителей и их самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли школьная система образования отвечать вызовам времени, а также оставаться «одной из лучших в мире». «Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень многое сделаете в будущем», — сказал президент.

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4 октября в Кремлевском дворце состоялись торжества, посвященные Дню учителя, а также награждение победителя конкурса «Учитель года России — 2019». Им стала преподавательница русского языка и литературы школы № 55 «Долина знаний» Волгограда Лариса Арачашвили.

Теги: Владимир Путин, День учителя, поздравление
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