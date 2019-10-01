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Названы имена пяти финалистов конкурса «Учитель года России — 2019»

В Чечне подвели итоги второго очного тура всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019» и определили его победителей. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Торжественная церемония подведения итогов второго тура прошла в Грозном. Призеров второго тура объявил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Ими стали:

  1. Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из Волгограда.
  2. Марина Зезкова, преподаватель французского языка из Санкт-Петербурга.
  3. Павел Красновид, учитель географии из Подмосковья.
  4. Наиль Мирсаитов, преподаватель биологии из Казани.
  5. Вероника Романова, учитель химии из Саратова.

Теперь им предстоит принять участие в третьем очном туре конкурса, который носит название «Учитель-лидер». Он состоится 3 октября в Москве.

В ходе третьего тура пятерых финалистов ждут испытания «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Награждение победителя и призеров пройдет 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.

В 2018 году победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель обществознания и права Алихан Динаев, который работает в Математической школе №1 имени Х.И. Ибрагимова в Грозном.

Конкурс, учредителями которого выступают Минпросвещения России, ЗАО «Издательский дом «Учительская газета» и Общероссийский профсоюз образования, проходит с 1992 года.

Теги: Учитель года, Призеры и победители
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