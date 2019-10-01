В Чечне подвели итоги второго очного тура всероссийского конкурса «Учитель года России — 2019» и определили его победителей. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Торжественная церемония подведения итогов второго тура прошла в Грозном. Призеров второго тура объявил ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. Ими стали:

Лариса Арачашвили, учитель русского языка и литературы из Волгограда. Марина Зезкова, преподаватель французского языка из Санкт-Петербурга. Павел Красновид, учитель географии из Подмосковья. Наиль Мирсаитов, преподаватель биологии из Казани. Вероника Романова, учитель химии из Саратова.

Теперь им предстоит принять участие в третьем очном туре конкурса, который носит название «Учитель-лидер». Он состоится 3 октября в Москве.

В ходе третьего тура пятерых финалистов ждут испытания «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Награждение победителя и призеров пройдет 4 октября в Государственном Кремлевском дворце.