СК за месяц не смог найти пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу

Следователи продолжают проверку по жалобе учительницы из Орловской области на низкую зарплату в 10 тыс. руб., поступившей на прямую линию с президентом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
«Продолжается проведение доследственной проверки <...> по факту получения учителем высшей категории из города Орла заработной платы ниже минимального размера оплаты труда», — говорится в сообщении.
В связи с продолжением проверки следователи призвали обратившихся на линию с Владимиром Путиным людей, а также лиц, которым известна информация о нарушениях трудовых прав учителей, предоставить в областное управление необходимые данные.
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным прошла 20 июня. К началу прямой линии поступило более 1 млн вопросов. Наиболее популярными темами были жилищно-коммунальное хозяйство, образование, а также развитие малого и среднего предпринимательства.