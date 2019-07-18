СК за месяц не смог найти пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу

СК за месяц не смог найти пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу

Следователи продолжают проверку по жалобе учительницы из Орловской области на низкую зарплату в 10 тыс. руб., поступившей на прямую линию с президентом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Продолжается проведение доследственной проверки <...> по факту получения учителем высшей категории из города Орла заработной платы ниже минимального размера оплаты труда», — говорится в сообщении.

В связи с продолжением проверки следователи призвали обратившихся на линию с Владимиром Путиным людей, а также лиц, которым известна информация о нарушениях трудовых прав учителей, предоставить в областное управление необходимые данные.

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным прошла 20 июня. К началу прямой линии поступило более 1 млн вопросов. Наиболее популярными темами были жилищно-коммунальное хозяйство, образование, а также развитие малого и среднего предпринимательства.