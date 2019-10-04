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Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка из Балашихи

Суд арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве школьницы из параллельного класса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Он арестован, и ему предъявлено обвинение в убийстве. Вину свою признает, в содеянном раскаивается», — заявили в ведомстве.

3 октября в заброшенном здании обнаружили тело школьницы с травмой головы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), по подозрению в произошедшем задержали подростка, учившегося в той же школе. На допросе он признался в содеянном, сообщив, что убил школьницу из-за возникшего между ними конфликта.

30 сентября в Санкт-Петербурге вынесли приговор школьнику, который поджег свою знакомую, предварительно облив ее спиртом. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.

Теги: убийство, Балашиха, подросток, новости РБК
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