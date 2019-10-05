Эксперт из России нашел признаки «постимперского периода» в словах Путина

Выступление президента Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» демонстрирует «кардинальную трансформацию» во внешнеполитической риторике Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нескольких лояльных Кремлю российских экспертов.

По их мнению, слова Путина, который в том числе положительно отзывался о президентах Дональде Трампе и Эмманюэле Макроне, демонстрируют, что российская внешняя политика будет менее реакционной, менее защитной и будет меньше полагаться «на грубую военную силу».

«Это начало настоящего постимперского периода. Я чувствую эти изменения, даже если вы не видите их в риторике на российском телевидении», — заявил Федор Лукьянов, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России и научный директор «Валдая».

По его мнению, противостояние с Западом за влияние в странах бывшего СССР привело к появлению «другого взгляда» у политиков в Москве, которые принимают решения. Они осознают, что Грузия, Молдавия и Украина в ближайшее время не присоединятся к ЕС и НАТО, что дает России возможность «расслабиться» и дождаться, чтобы ситуация повернулась в ее сторону, пояснил Лукьянов.