В Черновицкой области Украины на двух свадьбах отравились 88 человек

В Черновицкой области Украины на двух свадьбах отравились 88 человек

В Черновицкой области Украины 88 человек отравились во время празднования двух свадеб. Пострадавших госпитализировали, сообщается на сайте Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, одна из свадеб прошла в конце сентября в ресторане «Оскар» города Путила. Там отравились 72 человека. Среди пострадавших оказалось 18 детей.

В службе добавили, что в поселке Красносильск Черновицкой области 16 человек госпитализировали с признаками отравления, из которых четыре ребенка. В ведомстве отметили, что они также праздновали свадьбу в конце сентября. Мероприятие проходило в ресторане «Марианна».

В начале августа в Азербайджане на свадьбе отравилось 89 человек. Инцидент произошел в селе Зергарли. Пострадавших госпитализировали, однако только одного оставили в больнице после оказания медпомощи. Прокуратура возбудила уголовное дело.