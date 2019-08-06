В Азербайджане возбудили дело после массового отравления на свадьбе

В Азербайджане возбудили дело после массового отравления на свадьбе

В Азербайджане прокуратура Габалинского района возбудила уголовное дело по факту массового отравления на свадьбе, сообщается на сайте Генпрокуратуры республики.

5 августа в селе Зергарли Габалинского района примерно из 500 гостей, присутствовавших на праздновании свадьбы, 89 обратились в медучреждения с пищевым отравлением. Среди пострадавших — 19 женщин и восемь несовершеннолетних.

Районная полиция, прокуратура и сотрудники местной службы продовольственной безопасности осмотрели место происшествия, собрали образцы продуктов питания и провели необходимые следственные действия.

По факту произошедшего районная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие некачественности продукции, причинившие по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) и ст. 314.1 (халатность) УК Азербайджана.