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На свадьбе в Батуми отравились 100 человек
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На свадьбе в Батуми отравились 100 человек
Общество, 11:20
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На свадьбе в Батуми отравились 100 человек

По меньшей мере 100 человек отравились на свадьбе в ресторане «Кахабери» в грузинском Батуми. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.

Часть пострадавших остается в больницах. Медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, в заведении отрицают причастность к отравлению. По словам директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В середине июня в Якутской области госпитализировали 21 человека из села Хоро с подозрением на сальмонеллез. Сейчас пострадавшие находятся в инфекционном отделении больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Причины отравления устанавливаются.

Теги: Батуми , свадьба , массовое отравление
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