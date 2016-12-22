На свадьбе в Батуми отравились 100 человек

По меньшей мере 100 человек отравились на свадьбе в ресторане «Кахабери» в грузинском Батуми. Об этом сообщает телеканал Rustavi2.
Часть пострадавших остается в больницах. Медики после взятия проб обнаружили в еде из ресторана бактерии сальмонеллы, в заведении отрицают причастность к отравлению. По словам директора Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, гости могли отравиться кремовым тортом из-за нарушения температурного режима для хранения. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
В середине июня в Якутской области госпитализировали 21 человека из села Хоро с подозрением на сальмонеллез. Сейчас пострадавшие находятся в инфекционном отделении больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Причины отравления устанавливаются.