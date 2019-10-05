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Российский телеведущий назвал причину для обсуждения Украины

Ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов объяснил, почему необходимо обсуждать Украину на российском телевидении после того, как президент Владимир Путин назвал неправильными попытки вставить Украину в невыгодном свете. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Попова, если Россия не будет обсуждать события на Украине, то это сделают солдаты НАТО.

Ранее Путин заявил, что неправильно пытаться выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении. При этом президент отметил, что российские телеканалы придерживаются независимо редакционной политики. По его словам, если украинские граждане утверждают, что события в их стране освещаются в России негативно, значит российским политическим программам «чего-то не хватает».

Журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале заявила, что ведущие и создатели программы никогда специально не пытаются выставить Украину и ее граждан в негативном свете.

Теги: Украина, российское телевидение
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