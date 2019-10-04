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Скабеева объяснила негативное освещение событий на Украине на ТВ России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Владимира Путина о неправильности попыток выставить выставить Украину в невыгодном свете на российских каналах.

«Никогда не делаем этого специально», — написала в своем Telegram-канале Скабеева.

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Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ

На пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай» в четверг Путину задали вопрос о том, нужно ли менять редакционную политику в отношении Украины на некоторых федеральных каналах. На это президент ответил, что Россия не должна выставлять своего «ближайшего соседа и братский народ — без всякого преувеличения — в каком-то невыгодном свете».

Он отметил, что речь может идти о политике действующего руководства Украины, но не о ее народе. По мнению Путина, если украинцы считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».

Теги: телеведущая, Владимир Путин, российское телевидение
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