Иран освободил задержанных за использование беспилотника австралийцев

Иран освободил австралийских блогеров Джоли Кинг и Марка Фиркина, которые были задержаны в сентябре за использование беспилотника без разрешения. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Мариз Пэйн, передает ABC.

По словам Пэйн, пара находится «в добром здравии и хорошем настроении» и уже присоединилась к своим семьям.

Власти Ирана задержали Кинг и Фиркина на несколько месяцев по обвинению в использовании беспилотного летательного аппарата без соответствующего разрешения. Блогеры путешествовали по миру с 2017 года, документировали свои приключения и транслировали их онлайн. Их пропажу заметили подписчики в социальных сетях, которые обратили внимание, что пара несколько недель не публиковала никакой информации. Как сообщает телеканал, блогеры находилась в заключении в тюрьме «Эвин» к северу от Тегерана, в которой содержат политзаключенных.

В этой же тюрьме продолжает находится другая австралийка — академик Мельбурнского университета Кайли Мур-Гилберт. По данным ABC, Иран арестовал ее в конце прошлого года и приговорил к десяти годам тюрьмы, но в чем ее обвиняют до сих пор неизвестно. Министр иностранных дел Австралии отметила, что правительство страны продолжает переговоры с Ираном, чтобы вернуть ученого домой. Мур-Гилберт — эксперт по Ближнему Востоку и специализируется на странах Персидского залива.

Ранее в Тегеране задержали российскую журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик. У нее забрали паспорт и обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По словам мужа журналистки, она занималась фрилансом, а также работала корреспондентом в Тегеране по приглашению местного издательского дома. В Иране заявили, что Юзик задержали, чтобы «дать ряд объяснений» и скоро ее освободят.