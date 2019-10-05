В США ограничат въезд иммигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 ноября иммигрантам без медицинской страховки ограничат въезд в страну. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно документу, при въезде в страну у иммигранта должна быть страховка, действительная в течение 30 дней. В случае ее отсутствия въезжающий на территорию США должен располагать достаточными финансовыми средствами для оплаты возможных медицинских расходов. Если иммигрант не соответствует этим требованиям, въезд в страну может быть ограничен.

В сообщении отмечается, что в распоряжении предусматривается ряд исключений, в частности, для детей американских граждан.

В сентябре Верховный суд США разрешил администрации президента Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны. По словам генерального солиситора США Ноэля Франциско, правило необходимо, чтобы решить проблему беспрецедентно высокого числа иностранцев, незаконно въезжающих в страну через южную границу, которые в случае задержания подают прошение об убежище, чтобы остаться в США на время рассмотрения заявления. Американский лидер ужесточил правила предоставления убежища в 2018 году, но его решение заблокировал окружной судья Сан-Франциско Джон Тигар.