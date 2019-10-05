Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Тольятти

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Тольятти

В частном жилом доме в Тольятти произошел пожар, погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 6 октября в частном доме на проспекте Кутузова. Огонь охватил помещение площадью 40 кв. м. В 1:52 (0:52 мск) возгорание удалось ликвидировать. Причины пожара устанавливаются.

2 октября на складе в Новокузнецке произошел пожар. В результате возгорания погибли три человека, еще один пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ранее в Чите загорелась одна из квартир в пятиэтажном жилом доме. Сотрудники МЧС спасли 32 человека, в том числе семерых детей, еще 35 были эвакуированы.