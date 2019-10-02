Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке

Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке

На складе в Новокузнецке произошел пожар, в результате которого погибли три человека, еще один пострадал. Об этом РБК сообщили в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области.

«Погибли два мужчины 38 и 28 лет и женщина 62 лет. С этого же адреса был госпитализирован еще один мужчина», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, в помещении покрасочного цеха произошла утечка газа из баллона, в результате чего возник пожар. СК завел дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«На месте работает следственная группа, назначен ряд экспертиз, следствию предстоит установить, кому принадлежало помещение и какие работы там выполняли потерпевшие», — добавили в управлении.

Как сообщили A42.RU в областном центре медицины катастроф, пострадавший при пожаре был госпитализирован с рваными ранами, его состояние оценивается как средней степени тяжести, жизни ничего не угрожает.