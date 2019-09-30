В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек

В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек

В Чите произошел пожар в пятиэтажном доме по улице Богомягкого, 66. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 32 человека, включая семерых детей, еще 35 были эвакуированы, восемь из них — дети. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 00:12 по местному времени. К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.

Пожар удалось ликвидировать в течение 13 минут, отмечает МЧС. В тушении участвовали 39 человек личного состава и 12 единиц техники. Огонь повредил лишь одну квартиру площадью 20 кв. м.

«На месте пожара работают дознаватели Госпожнадзора, которые установят причину возгорания», — говорится в заявлении МЧС. Там также находились сотрудники регионального УМВД и врачи, которые работали с жильцами. Движение по улице Богомягкого перекрыли на время тушения пожара.