Сандерс заявил о готовности вернуться к работе после сердечного приступа

Сандерс заявил о готовности вернуться к работе после сердечного приступа

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выписался из госпиталя и готов вернуться к работе, заявил он в своем Twitter.

Как сообщили New York Times в предвыборном штабе сенатора, ранее на этой неделе политик перенес сердечный приступ.

«После двух с половиной дней, проведенных в госпитале, я отлично себя чувствую и готов вскоре вернуться к работе», — написал он.

1 октября во время выступления перед своими сторонниками Сандерс пожаловался на боль в груди. В результате медицинского осмотра было установлено, что у политика заблокирована артерия, ему установили два штунта.

В феврале этого года 78-летний Берни Сандерс объявил о намерении баллотироваться на пост президента США. Политик выступает за установление минимальной заработной платы в $15 в час и обеспечение всех граждан США медицинскими услугами.