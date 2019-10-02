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СМИ сообщили о госпитализации сенатора Берни Сандерса

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс проходит послеоперационную реабилитацию в одной из больниц Лос-Анджелеса. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя политика Джеффа Уивера.

По словам Уивера, во время проходившего 1 октября выступления перед своими сторонниками Сандерс ощутил боль в груди. Медицинский осмотр установил, что у сенатора заблокирована артерия, после чего ему успешно установили два штунта.

Представитель сенатора сообщил, что Сандерс находится в хорошем настроении. Уивер добавил, что в ближайшие несколько дней политик будет восстанавливаться после операции, все его выступления и участие в публичных мероприятиях отменены.

В феврале текущего года 77-летний Сандерс сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Представитель Демократической партии выступает за обеспечение всех американцев медицинскими услугами и установление минимальной заработной платы в $15 в час.

Сандерс выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии на пост президента в 2016 году. Тогда он победил на праймериз в штате Нью-Гемпшир, обогнав Хиллари Клинтон, однако позже снял свою кандидатуру и поддержал ее.

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