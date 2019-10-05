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В жилом доме в Киеве произошел взрыв

В пятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв, сообщает издание «Страна.ua».

Инцидент произошел в Шевченковском районе города. В результате взрыва разрушен балкон одной из квартир, ударная волна выбила все окна на пятом этаже дома. По данным издания, очевидцы произошедшего видели на одном из балконов окровавленного мужчину, позже его госпитализировали. Причины взрыва пока не установлены, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В июне в гараже центре украинской столицы произошел взрыв, ударная волна выбила стекла в соседних домах. Позже спасатели сообщили, что причиной инцидента стали повреждения газовой трубы. В результате взрыва никто не пострадал, были разрушены три гаража.

Теги: Киев, взрыв
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