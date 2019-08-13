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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Netflix $440 (+42,89%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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Главред «Говорит Москва» обвинил коллег Доренко в краже телеграм-канала
Телеграм-каналы «Расстрига», который вел журналист Сергей Доренко, и «Говорит Москва» будут вести и развивать как новые проекты семь уволившихся с радиостанции журналистов, в том числе вдова Доренко Юлия
Роман Бабаян (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян сообщил, что бывшие сотрудники радиостанции, в том числе вдова Доренко Юлия, украли телеграм-каналы «Расстрига» и «Говорит Москва» (с 12 августа называется «Подъем»). Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«То, что произошло с нашим телеграм-каналом, — это просто воры ночью украли у нас телеграм-канал. Чистой воды воры, которые прикрываются именем Сергея [Доренко]. Вы же понимаете, что телеграм-канал — это результат коллективного труда, они украли ровно у своих коллег», — сказал Бабаян. По его словам, среди тех, кто причастен к этому, Марат Березов, бывший заместитель главного редактора. «Канал под названием «Подъем» — это канал, который [так] назвали те самые воры, которые сейчас будут им заниматься. Это телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», они его переименовали», — отметил Бабаян. Он сообщил, что команда радиостанции создаст новый канал в мессенджере, и добавил: «Подавляющее большинство людей, которые работали на радиостанции, продолжают работать».

Бывший заместитель главреда радиостанции Марат Березов, в свою очередь, заявил, что телеграм-канал «Говорит Москва» принадлежит ему. «Я его владелец. Я распорядился им по своему усмотрению», — добавил экс-главред. Березов также утвердительно ответил на вопрос РБК, состоит ли он в команде бывших журналистов радиостанции «Говорит Москва», которые сейчас организуют новый проект.

Вдова Сергея Доренко Юлия сообщила РБК о своем увольнении с радиостанции для сохранения принципов работы команды ее покойного мужа. «Мы рассчитывали на то, что радиостанцию возглавит тот, кто работал с Сергеем [Доренко] и хотя бы немного знает о принципах работы радиостанции и новостной специфики на радиостанции. Здесь дело не в личных оценках, а в профессиональном подходе», — пояснила Доренко, добавив, что некоторые сотрудники, которым было важно сохранить прежние принципы работы, сразу заявили о намерении покинуть команду. «С нами семь человек. Я уволилась. Те люди, которые сейчас с нами, они тоже уволились», — добавила она.

Эдуард Саркисов, заместитель гендиректора по связям с общественностью группы «Сафмар» Михаила Гуцериева (владеет радиостанцией «Говорит Москва»), перенаправил вопросы РБК главному редактору радиостанции.

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Прощание с Сергеем Доренко в Москве. Фоторепортаж

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб в возрасте 59 лет 9 мая в Москве во время поездки на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

Авторы: Анна Трунина, Александра Юшкявичюте
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Говорит Москва», Сергей Доренко
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