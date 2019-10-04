Путин заявил о важности работы социальных лифтов в России «не по звонку»

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные лифты должны работать «не по звонку», то есть не по связям, а по объективным критериям. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», трансляция которого опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, в России в последнее время создали набор различных механизмов, которые выявляют талантливых, перспективных и умеющих работать людей, прежде всего — молодых.

Такой подход должен распространяться на всю страну, считает он. По мнению президента, этих инструментов уже сейчас достаточно.

В мае 2018 года Путин подписал указ, который учредил организацию «Россия — страна возможностей». Она предназначена для создания условий социальной мобильности граждан, а также их профессиональной и личностной самореализации. В пятницу, 4 октября, прошло первое заседание набсовета организации, на котором рассматривали итоги ее работы.