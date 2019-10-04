Полиция возбудила три дела после стрельбы на кубанском заводе

Полиция возбудила три дела после стрельбы на кубанском заводе

Полицейские возбудили три уголовных дела после стрельбы на заводе в городе Славянск-на-Кубани. Участников конфликта задержали, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что первое дело завели по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК («Причинение телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенное с применением оружия»). Два других уголовных дела возбудили по ч. 2 ст. 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»).

«В настоящее время все участники конфликта задержаны, с ними работают сотрудники полиции. Оружие изъято. Назначен ряд экспертиз», — добавили в пресс-службе.

Стрельба на заводе произошла утром в пятницу, 4 октября, трех человек госпитализировали с ранениями. По предварительным данным полиции, конфликтная ситуация случилась между претендентами на право управления предприятием.