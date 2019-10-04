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Полиция возбудила три дела после стрельбы на кубанском заводе

Полицейские возбудили три уголовных дела после стрельбы на заводе в городе Славянск-на-Кубани. Участников конфликта задержали, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что первое дело завели по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК («Причинение телесных повреждений средней степени тяжести вреда для здоровья, совершенное с применением оружия»). Два других уголовных дела возбудили по ч. 2 ст. 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия»).

«В настоящее время все участники конфликта задержаны, с ними работают сотрудники полиции. Оружие изъято. Назначен ряд экспертиз», — добавили в пресс-службе.

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Стрельба на заводе произошла утром в пятницу, 4 октября, трех человек госпитализировали с ранениями. По предварительным данным полиции, конфликтная ситуация случилась между претендентами на право управления предприятием.

ТАСС сообщал, что стрельба произошла на территории завода «Кубанские деликатесы». Совладелец предприятия Владимир Скрипка рассказал РБК, что ему принадлежит 50% «Кубанских деликатесов». По его словам, из-за смерти его компаньона Ивана Радченко «возникла временная проблема с переходом права наследования».

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Скрипка добавил, что ситуацией решили воспользоваться третьи лица, чтобы дестабилизировать работу завода и перехватить управление. «В частности, представители некого юридического лица АО «Ранд» заявили о том, что они новые владельцы компании, однако до настоящего момента в права наследования кто-либо из наследников не вступил, и единственным законным собственником предприятия являюсь я», — сказал он.

По словам Скрипки, представители «Ранд» изъяли всю учредительную и финансовую документацию «Кубанских деликатесов» и поручили вооруженным людям не пускать его в здание завода. «В моей адрес поступило требование о продаже доли за бесценок, от которого я отказался», — отметил он. Совладелец предприятия заявил, что обращался за помощью в правоохранительные органы и к омбудсмену Татьяне Москальковой.

Теги: Краснодарский край, завод, стрельба, новости РБК
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