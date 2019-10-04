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Полиция объяснила конфликтом собственников стрельбу на кубанском заводе
Вооруженные люди напали на завод «Кубанские деликатесы». Три человека госпитализированы

Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта со стрельбой на заводе в Краснодарском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там рассказали, что в полицию поступило сообщение о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани на улице Красной. «По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — сообщили в МВД.

«Все лица, участвующие в перестрелке, установлены», — заявили позднее РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, отметив, что информации об их задержании на данный момент нет.

В отделе МВД по Славянскому району Краснодарского края ТАСС сообщили, что полицией были задержаны семь человек, принимавших участие в конфликте на территории завода «Кубанские деликатесы».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ТАСС, в пятницу утром вооруженные люди напали на завод «Кубанские деликатесы». Глава Славянского района Роман Синяговский сообщал, что три человека госпитализированы, они получили легкие травмы.

На заводе «Кубанские деликатесы» не ответили на звонки РБК.

На сайте завода «Кубанские деликатесы» отмечается, что предприятие является одним в Краснодарском крае производителей консервированных овощей. В списке выпускаемой им продукции значатся консервированные зеленый горошек и фасоль, икра из овощей, кабачков и баклажанов, соленые и маринованные огурцы, томатные соусы и фруктовые пюре, джемы и повидло. По данным системы СПАРК, совладельцами ООО «Кубанские деликатесы» являются в равных долях Иван Радченко и Владимир Скрипка. С июля 2019 года Иван Радченко стал доверительным управляющим АО «Ранд», с августа этого года Владимир Скрипка стал доверительным управляющим ООО «Бастион».

По данным «РБК-Кубань», в 2019 году Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал ряд исков по корпоративным спорам, участниками которого являются АО «Ранд», ООО «Бастион» и оба собственника предприятия.
 

Авторы: Константин Ткаченко, Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: полиция, перестрелка, завод
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