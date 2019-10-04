Полиция объяснила конфликтом собственников стрельбу на кубанском заводе

Вооруженные люди напали на завод «Кубанские деликатесы». Три человека госпитализированы

Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта со стрельбой на заводе в Краснодарском крае. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там рассказали, что в полицию поступило сообщение о выстрелах в городе Славянск-на-Кубани на улице Красной. «По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — сообщили в МВД.

«Все лица, участвующие в перестрелке, установлены», — заявили позднее РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, отметив, что информации об их задержании на данный момент нет.

В отделе МВД по Славянскому району Краснодарского края ТАСС сообщили, что полицией были задержаны семь человек, принимавших участие в конфликте на территории завода «Кубанские деликатесы».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.