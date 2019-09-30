Неизвестные с автоматом напали на гостя ресторана на севере Москвы

Двое неизвестных, у одного из которых был в руках автомат, повредили имущество ресторана на улице Свободы в Москве, а также избили одного из посетителей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел в 07:18 30 сентября в ресторане на улице Свободы, 55. Двое злоумышленников зашли в заведение и избили одного из гостей, который в результате получил травмы. Они также нанесли ущерб имуществу ресторана. По данным телеканала «360», речь идет о заведении «Мерси Баку», расположенном на северо-западе столицы.

«Пострадавший был направлен в медицинское учреждение для оказания помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, разыскивают злоумышленников», — уточнили в МВД.

Источник агентства «Москва» со слов очевидцев рассказал, что в руках одного из нападавших находился предмет, похожий на автомат, однако стрельбы не было. Об этом же сообщил информированный источник «РИА Новости».

Ранее, 22 сентября, в торгово-развлекательном комплексе «Иремель» в Уфе произошла массовая драка. Число ее участников не уточнялось. Конфликт разгорелся между охраной и нетрезвыми мужчинами из-за того, что последних не впустили внутрь торгового центра.