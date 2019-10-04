Минздрав сообщил о «национальном минимуме» смертности от туберкулеза

Показатель смертности от туберкулеза в стране снизился до национального минимума и составил 5,1% на 100 тыс. человек. Это на 13,6% ниже данных 2018 года и минимальный показатель, который достигнут в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, поступившем в РБК.

Согласно собранным Федеральной службой государственной статистики данным, за восемь месяцев зарегистрировано снижение смертности населения почти на 34 тыс. человек. Показатель общей смертности на 1 тыс. человек снизился на 3,1% по сравнению с аналогичными показателями 2018 года.

Смертность от болезней системы кровообращения и органов дыхания также снизилась, внеся наибольший вклад в общее сокращение смертности. В частности, смертность от пневмонии снизилась почти на 8%, отметили в Минздраве.

Меньше стали умирать люди и от внешних причин — более чем на 4 тыс. человек, или на 4,7%. Число случаев ДТП с летальным исходом снизилось почти на 9%. По данным министерства, с января по август текущего года снизилась и младенческая смертность — умерло на 800 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.