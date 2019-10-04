Новак допустил подорожание «Северного потока-2» из-за Дании

Стоимость газопровода «Северный поток-2» может вырасти, если Дания не даст разрешение на прокладку подводного участка. Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак в интервью Business FM.

Новак напомнил, что сейчас оператор проекта компания Nord Stream 2 ведет переговоры с датским правительством, и шансы на получение разрешения на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании сохраняются.

«Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект», — сказал Новак.

По его словам, по времени это будет дольше на несколько месяцев с точки зрения реализации самого проекта. «Но, наверное, нет необходимости сейчас говорить о том, будет ли уже принят второй вариант прокладки газопровода и когда он будет принят, пока окончательно не будет понимания о решении правительства Дании», — пояснил изданию Новак.