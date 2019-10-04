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СМИ узнали о снятии политических вопросов Дании к «Северному потоку-2»

У Дании не осталось политических возражений, связанных с прокладкой в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

По словам одного из собеседников газеты, связанные с политикой моменты касались заявки на прохождение газопровода через датские территориальные воды. На этом этапе власти максимально затянули со сроками согласования. В конце июня заявку отозвали, а в июле подали новую, и в ней речь шла уже о маршруте через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве, пишут «Известия». Сейчас процесс принял исключительно административный характер и подходит к завершению.

Когда именно Дания примет решение относительно российского газопровода неизвестно. Глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен рассказал газете, что вопрос решится, когда закончится оценка воздействия на окружающую среду и безопасность, которую проводит как Дания, так и сопредельные государства (это предусматривает Конвенция Эспо). Поэтому сроки еще будут зависеть от возможных консультаций с другими странами.

В компании-операторе проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG газете также не смогли назвать вероятные сроки приятия Данией решения. Там утверждают, что у страны есть две заявки на маршруты в исключительной экономической зоне. «Процедура обработки одного из них завершена, другая находится на довольно продвинутой стадии», — отметили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

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В октябре «Газпром» сообщил, что на 83% завершил строительство газопровода «Северный поток-2». К настоящему моменту по дну Балтийского моря уложено более 2 тыс. км газопровода.

Дания — последняя страна Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2». Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая. Его стоимость стоимость оценивается в €9,5 млрд.

Теги: «Северный поток-2», Дания
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