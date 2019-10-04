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Корпорация «Вымпел» подтвердила слова Путина о помощи Китаю в обороне

Специалисты корпорации «Вымпел» помогают китайским партнерам смоделировать национальную систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Китая. Об этом ТАСС сообщил гендиректор корпорации и генконструктор российской СПРН Сергей Боев.

«[Российско-китайское] взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется», — сказал он.

Боев добавил, что не может раскрывать детали ведущейся работы в связи с конфиденциальными соглашениями.

Политика
Китай впервые показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Накануне, 3 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении  для повышения обороноспособности страны. В настоящий момент такая система есть только у России и США.

Путин также подчеркнул, что Москва намерена продолжать военно-техническое сотрудничество с Пекином.

Теги: «Вымпел», помощь, Россия, Китай, оборона
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