Корпорация «Вымпел» подтвердила слова Путина о помощи Китаю в обороне

Корпорация «Вымпел» подтвердила слова Путина о помощи Китаю в обороне

Специалисты корпорации «Вымпел» помогают китайским партнерам смоделировать национальную систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Китая. Об этом ТАСС сообщил гендиректор корпорации и генконструктор российской СПРН Сергей Боев.

«[Российско-китайское] взаимодействие по линии моделирования СПРН осуществляется», — сказал он.

Боев добавил, что не может раскрывать детали ведущейся работы в связи с конфиденциальными соглашениями.

Накануне, 3 октября, в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении для повышения обороноспособности страны. В настоящий момент такая система есть только у России и США.