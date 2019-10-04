Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 65,03 (-0,1) Quote, 12:27
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 71,35 (+0,05) Quote, 12:27
Шварценеггер ответил на вопрос о красоте женщин России Общество, 16:42 Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался Политика, 16:34 Как часто компании используют банкротство для списания долгов Pro, 16:33 Зеленский сообщил об освобождении осужденного в Белоруссии журналиста Политика, 16:21 «Инновации»: главные события в России 5—11 октября Экономика инноваций, 16:17  В Москве уволили классного руководителя из-за издевательств над учеником Общество, 16:13 30 лет «золотой миле»: как Остоженка стала самым дорогим районом Москвы Недвижимость, 16:12 Gas Monkey: легендарные автомобили прошлого получают новую жизнь РБК и Discovery, 16:11 Мэр Львова назвал причину гибели людей при аварийной посадке Ан-12 Общество, 16:05 Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию Политика, 16:05 Глава мясной ассоциации: как Россия вошла в топ-10 экспортеров мяса Pro, 15:55  Черчесов назвал замену в сборной травмированным Жемалетдинову и Зобнину Спорт, 15:52 Instagram Autonews: самое интересное за неделю Авто, 15:50 Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов Финансы, 15:46
Политика ,  
0 
Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался

Во время речи на Втором форуме регионов Украины и Беларуси Лукашенко чуть не назвал украинского президента Владимиром Владимировичем. Трансляцию его выступления вел телеканал «112 Украина», фрагмент речи был опубликован на YouTube.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам…», — оговорился Лукашенко. После чего Зеленский поправил коллегу: «Украины, Александр Григорьевич».

В ответ на это белорусский лидер отшутился: «Я испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал». Зал встретил оговорку смехом и аплодисментами.

Политика
Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми»

Ранее на встрече двух лидеров в Житомире Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми», подчеркнув сходство языков и достигнутое взаимопонимание. Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил президенту Украины сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия.

Теги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
Материалы по теме
Зеленский сообщил об освобождении осужденного в Белоруссии журналиста
Политика
Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты
Политика
Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter