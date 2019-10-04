Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался

Лукашенко чуть не назвал Зеленского Владимиром Владимировичем и испугался

Во время речи на Втором форуме регионов Украины и Беларуси Лукашенко чуть не назвал украинского президента Владимиром Владимировичем. Трансляцию его выступления вел телеканал «112 Украина», фрагмент речи был опубликован на YouTube.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам…», — оговорился Лукашенко. После чего Зеленский поправил коллегу: «Украины, Александр Григорьевич».

В ответ на это белорусский лидер отшутился: «Я испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал». Зал встретил оговорку смехом и аплодисментами.

Ранее на встрече двух лидеров в Житомире Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми», подчеркнув сходство языков и достигнутое взаимопонимание. Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил президенту Украины сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия.