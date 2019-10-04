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Политика ,  
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Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты
Президент Белоруссии отметил, что у республики не было ракетного производства, а у Украины есть. Ранее он заявил, что для создания ракеты у Минска не хватает компетенций и опытных специалистов
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия, передает БелТА.

«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — сказал Лукашенко. Если украинская сторона согласится помочь, то совместный проект можно будет реализовать за полтора-два года, считает он. «Если нет, то четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — оценил Лукашенко.

Президент сообщил, что белорусская сторона готова инвестировать и создавать совместные предприятия на Украине по гражданским направлениям: в автомобилестроении, тракторостроении, автотехнике большой грузоподъемности и т.п. «Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий», — заключил белорусский лидер.

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В конце сентября Лукашенко объявил, что предложит украинскому коллеге реализовать совместные проекты в сфере ракетостроения. По его словам, Минск сам начал создавать новую ракету, однако в Белоруссии не хватает компетенций, опытных людей. А межконтинентальные ракеты его страна строить не собирается.

Президент Белоруссии также отметил, что предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко проект по ракетостроению. По его словам, тот говорил, что проект выгодный и по этому направлению будет вестись работа. «Работы нет. А это миллиарды», — вздохнул Лукашенко.

В прошлом году он выступил с заявлением, что в мире очень высок спрос на умное высокоточное оружие и особенно на средства борьбы с ним. «Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам», — указал глава государства.

Первой законченной разработкой белорусских ученых является дальнобойная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Полонез». Она была создана в 2015 году в сотрудничестве с КНР. «Мы начали развивать более активное сотрудничество с Китаем в военной сфере в связи с тем, что наши российские партнеры не всегда были готовы, скажем так, оказать нам содействие в создании каких-то новых видов оружия», — сообщил в декабре глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Основные компоненты «Полонеза» создаются на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Некоторые комплектующие, в частности твердотопливные ракетные двигатели, сначала поставлялись из Китая. Позднее Госкомвоенпром Белоруссии сообщил, что Завод точной электромеханики продвинулся в работе над заменой таких комплектующих на отечественные.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, ракеты
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