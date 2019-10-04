Лукашенко предложил Зеленскому совместно разрабатывать и строить ракеты

Президент Белоруссии отметил, что у республики не было ракетного производства, а у Украины есть. Ранее он заявил, что для создания ракеты у Минска не хватает компетенций и опытных специалистов

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил сотрудничать в ракетостроении и создавать в этой сфере совместные предприятия, передает БелТА.

«Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — сказал Лукашенко. Если украинская сторона согласится помочь, то совместный проект можно будет реализовать за полтора-два года, считает он. «Если нет, то четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — оценил Лукашенко.

Президент сообщил, что белорусская сторона готова инвестировать и создавать совместные предприятия на Украине по гражданским направлениям: в автомобилестроении, тракторостроении, автотехнике большой грузоподъемности и т.п. «Мы готовы вплоть до вхождения в капитал этих предприятий», — заключил белорусский лидер.

В конце сентября Лукашенко объявил, что предложит украинскому коллеге реализовать совместные проекты в сфере ракетостроения. По его словам, Минск сам начал создавать новую ракету, однако в Белоруссии не хватает компетенций, опытных людей. А межконтинентальные ракеты его страна строить не собирается.