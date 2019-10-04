Зеленский назвал украинцев и белорусов «ментально одинаковыми»

Украинский президент на официальной встрече с Александром Лукашенко в Житомире назвал жителей Белоруссии и Украины «ментально одинаковыми». Оба лидера отметили сходство языков двух народов и способность понимать друг друга. Трансляция публичной части встречи велась офисом президента Украины в Facebook.

«Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, наши люди ментально близкие, одинаковые», — сказал Зеленский белорусскому лидеру. Лкукашенко с этим утверждением согласился: «Вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям», — сказал он.

Лукашенко также отметил, что все договоренности между двумя странами будут исполняться. «Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности», — отметил президент Белоруссии. Он добавил, что история предоставила ему и Зеленскому шанс встретиться с глазу на глаз и выполнить все договоренности на благо своих народов.

Лукашенко заверил Зеленского, что Украина «никогда не имела проблем с территории Беларуси, и Белоруссия, и вы никогда не будете их иметь».

«Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет», — сказал он.