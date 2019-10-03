В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете

МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку после видео, на котором школьника окунули головой в унитаз, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. Уголовное дело по факту произошедшего уже возбудил Следственный комитет, говорится в сообщении ведомства.

Утром 3 октября Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео, на котором школьники толкают одного из учеников головой в унитаз. В департаменте образования и науки подтвердили факт произошедшего.

Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои). В рамках расследования будут допрошены сотрудники школы. В сообщении говорится, что «не позднее 2 октября 2019 года группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту в городе Москве, применила к сверстнику физическую силу, причинив последнему глубокие нравственные страдания».

В департаменте образования сообщили подробности инцидента со ссылкой на слова директора школы №1536, где произошел конфликт, Марины Акатовой. По ее словам, конфликт между школьниками произошел 1 октября, пострадал ученик седьмого класса. «В настоящее время представители МВД совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку», — сообщила Акатова. Она также отметила, что сейчас со школьниками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог.