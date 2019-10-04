Пять человек пострадали в аварии с маршруткой в Химках

Пять человек пострадали в аварии с маршруткой в Химках

Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Химках. Среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Легковой автомобиль двигался по второстепенной дороге и не уступил двигавшемуся по главной дороге маршрутному транспортному средству «Газель», в результате чего и произошло столкновение», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, серьезных повреждений у участников аварии нет.

В ведомстве ТАСС добавили, что ДТП произошло около 10:30 мск на улице Пожарского. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем Mercedes-Benz.