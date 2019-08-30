Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

В Подмосковье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Авария произошла на 108-м км трассы М-10 «Россия». Автобус Mercedes Sprinter следовал из Петербурга в Москву, внутри находились восемь пассажиров, пятеро из которых — жители Монголии и трое — Белоруссии, передает агентство. По данным ГИБДД, микроавтобус врезался в грузовик Scania, который остановился перед поворотом. В результате водитель и пять пассажиров получили травмы и их госпитализировали.

Утром 29 августа в Ставрополе на трассе «Кавказ» маршрутка, в котором находились 23 человека, в том числе пятеро детей, столкнулась с грузовиком. В результате 17 человек были отправлены в больницу.