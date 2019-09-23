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В Челябинске 8 человек пострадали из-за столкновения двух маршруток

В Челябинске 8 человек пострадали в результате ДТП с двумя маршрутками. Об этом РБК сообщили ГУ МВД России по Челябинской области. Пострадавшие получили ушибы и травмы легкой степени тяжести.

«Известно, что водитель одного из микроавтобусов «Форд» не выдержал безопасной дистанции и совершил столкновение с впереди находившимся транспортным средством [микроавтобусом] марки «Форд», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что в данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД и выясняют все обстоятельства произошедшего.

URA.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии, сообщило об 11 пострадавших. Как пишет издание, у семи из них предварительно диагностировали сотрясение головного мозга, еще двое были доставлены с ушибами ног и один с травмой руки.

В начале сентября в Туве опрокинулось маршрутное такси с десятью пассажирами. По предварительной информации, водитель маршрутки совершил поворот налево, не уступив при этом дорогу встречному «УАЗу», в результате чего маршрутка упала на бок. Всем пассажирам оказали медицинскую помощь, один был госпитализирован.

Теги: Челябинск, маршрутки, пострадавшие, новости РБК
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