Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Политика, 17:01
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Песков рассказал о планах Путина на день рождения
Пресс-секретарь президента России рассказал о том, с кем глава государства намерен отметить 66-й день рождения
Отвечая на вопрос журналистов по поводу дня рождения Владимира Путина, Дмитрий Песков сообщил, что глава государства намерен провести его в кругу родных, близких и друзей.
День рождения Путин отметит 7 октября.
Песков не уточнил, кто именно приедет на день рождения к президенту России. Одним из приглашенных является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В своем Facebook он уже опубликовал фотографию из самолета, под которой сообщил, что «едет к своему другу Владимиру Путину».
В прошлом году президент России сообщил о том, что отметил день рождения с лидером КНР Си Цзиньпином. «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин.