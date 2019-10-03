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Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков

Родители мальчика, которого избили и окунули головой в унитаз в московской школе, будут добиваться исключения нападавших. Об этом отец пострадавшего Андрей Пьянищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что обратится к директору школы с требованием исключить инициаторов конфликта, чтобы его сын смог продолжить обучение. «Я считаю, что это вина школы. Мы будем идти до последнего», — сказал он.

В разговоре с РБК Пьянищенко рассказал РБК, что травля ребенка продолжалась 2,5 года.

«Ребенок нам периодически жаловался, но мы не придавали значения, потому что это школа и мальчикам свойственно ругаться, ссориться. Говорил, что обижали, могли толкнуть, подходили всегда группой», — отметил отец мальчика. Он подчеркнул, что видео с издевательствами стало подтверждением его слов.

Пьянищенко добавил в интервью радиостанции, что администрация школы избегает общения из-за журналистов, поэтому ему пока не удалось с ней связаться. Он отметил, что мальчик занимается в известном ансамбле, у известного человека, к которому родители обратились за помощью.

В СМИ появилась информация, что пострадавший мальчик является участником детского ансамбля «Маленькая страна» под руководством Ильи Резника. Директор музыкального театра Ильи Резника Ирина Романова подтвердила РБК эту информацию.

«Насколько я знаю, эта травля продолжается уже несколько лет, ребенок пытался бороться с этим сам, не ставил в известность родителей», — заявила она.

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Романова уточнила, что видео с издевательствами над мальчиком ей прислал отец потерпевшего. «Оказалось, ребята сняли это 1 октября на перемене и выложили в YouTube. Папе это видео прислала бабушка одной из девочек», — рассказала она. По ее словам, инцидент произошел 1 октября, а на следующий день мальчику вызывали врача из-за «страшного нервного срыва». «Он не может спать уже вторую ночь, родители тоже не спят. Насколько я знаю, эта травля продолжается уже несколько лет, ребенок пытался бороться с этим сам, не ставил в известность родителей», — сообщила директор театра.

Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в Интернете. После придания огласки случаю Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: Москва, родители, школа, насилие, исключение, новости РБК
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