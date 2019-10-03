Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков

Родители мальчика, которого избили и окунули головой в унитаз в московской школе, будут добиваться исключения нападавших. Об этом отец пострадавшего Андрей Пьянищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что обратится к директору школы с требованием исключить инициаторов конфликта, чтобы его сын смог продолжить обучение. «Я считаю, что это вина школы. Мы будем идти до последнего», — сказал он.

В разговоре с РБК Пьянищенко рассказал РБК, что травля ребенка продолжалась 2,5 года.

«Ребенок нам периодически жаловался, но мы не придавали значения, потому что это школа и мальчикам свойственно ругаться, ссориться. Говорил, что обижали, могли толкнуть, подходили всегда группой», — отметил отец мальчика. Он подчеркнул, что видео с издевательствами стало подтверждением его слов.

Пьянищенко добавил в интервью радиостанции, что администрация школы избегает общения из-за журналистов, поэтому ему пока не удалось с ней связаться. Он отметил, что мальчик занимается в известном ансамбле, у известного человека, к которому родители обратились за помощью.