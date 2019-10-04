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Политика ,  
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В Госдуме ответили на заявление Польши о сроках отказа от газа из России

Заявление польской стороны о сроках окончания контракта с «Газпромом» является «пиаром» и лишним напоминанием, что Польша пользуется российским газом. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил, что Варшава может полностью отказаться от российского газа после 2022 года, когда истекает действующий контракт с «Газпромом».

«Давайте вспомним, что у нас сейчас 2019 год, а к 2022  году там много поменяется всего, не только в политическом ландшафте Польши, но и мира. Поэтому говорить о том, что будет в 2022 году, совершенно бесполезно и абсурдно», — подчеркнул Ананских.

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Он добавил, что несмотря на то, что Польша начала принимать сжиженный природный газ (СПГ) из США, говорить о получении ею серьезных объемов сырья и полном отказе от российского газа нет смысла.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил в разговоре с РБК, что польские власти руководствуются в данном вопросе лишь политическими соображениями и никакой экономической выгоды для страны в выборе СПГ нет.

«Так они и от воздуха могут отказаться, если он с российской стороны будет дуть. Это все смешно выглядит. Они согласны покупать газ по гораздо большей цене, но только чтобы он был не российским», — добавил Цеков.

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Он выразил уверенность, что со снижением «русоненавистнических настроений» Польша будет потреблять российский газ, поскольку он дешевле, чем американский, и его гораздо проще доставлять на территорию страны.

В настоящее время Польша остается одним из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе. Так, в 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа, что составляет 25% от общего объема поставок в регион.

Теги: Госдума, ответ, Польша, отказ, российский газ, новости РБК
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