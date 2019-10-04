В Госдуме ответили на заявление Польши о сроках отказа от газа из России

В Госдуме ответили на заявление Польши о сроках отказа от газа из России

Заявление польской стороны о сроках окончания контракта с «Газпромом» является «пиаром» и лишним напоминанием, что Польша пользуется российским газом. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Ранее представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский объявил, что Варшава может полностью отказаться от российского газа после 2022 года, когда истекает действующий контракт с «Газпромом».

«Давайте вспомним, что у нас сейчас 2019 год, а к 2022 году там много поменяется всего, не только в политическом ландшафте Польши, но и мира. Поэтому говорить о том, что будет в 2022 году, совершенно бесполезно и абсурдно», — подчеркнул Ананских.

Он добавил, что несмотря на то, что Польша начала принимать сжиженный природный газ (СПГ) из США, говорить о получении ею серьезных объемов сырья и полном отказе от российского газа нет смысла.