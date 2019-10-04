В Красноярске учительница пожаловалась полиции на издевательства учеников

В Красноярске школьники распространили в социальной сети порнографическое видео вместе с фотографией 64-летней учительницы, указав, что она участвовала в ролике, пострадавшая обратилась в полицию. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Главного управления образования Красноярска Евгения Тимашева.

«Ученики выложили в интернет фотографию учительницы и ролик, в котором женщина, похожая на этого учителя, а похожа там прическа. И написали «Учительница такая-то, над ней надругались старшеклассники». Все начали это репостить. Когда поняли, что это фейк, очень многие стали удалять, звонили в школу, извинялись за то, что перепостили. Сейчас полиция проводит проверку», — рассказала Тимашева.

Учительница написала заявление в полицию. «Да, действительно, есть заявление от учительницы о распространении сведений, порочащих ее честь и достоинство. По данному факту проводится проверка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Накануне в Москве возбудили уголовное дело, после того как в Сети распространилось видео, на котором группа учеников избивает и издевается над сверстником в школьном туалете. Ситуацией занялись детский омбудсмен в Москве Татьяна Потяева, полиция и департамент образования.