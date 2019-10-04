Полет только российского экипажа на МКС запланировали на осень 2020 года

Полет только российского экипажа на МКС запланировали на осень 2020 года

Первый полностью российский экипаж космического корабля «Союз МС» может совершить полет на МКС осенью 2020 года. Об этом журналистам заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, передает ТАСС.

«У нас в следующем году будет один пуск, где два [российских космонавта], а потом будет три», — подчеркнул он, уточнив, что первый старт запланирован на весну (март или апрель), а второй — на осень.

Это будет первый случай в истории МКС, когда в миссии будут участвовать исключительно российские космонавты. В 2000 году полностью российский экипаж летал на орбитальную станцию «Мир».

В начале октября стало известно, что «Роскосмос» сократит число пилотируемых запусков к МКС в два раза. Так, в 2020 году на МКС отправятся всего два пилотируемых корабля «Союз» (для сравнения в предыдущие годы было четыре запуска).