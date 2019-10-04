Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 65,13 (-0,31) Quote, 03 окт, 12:24
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 71,3 (-0,17) Quote, 03 окт, 12:24
Инструкция от Boxberry: как открыть пункт выдачи заказов Pro, 09:06 Во Владивостоке арестовали подозреваемого по делу о гибели кондуктора Общество, 09:06 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 09:03 Вместо бутика Christian Louboutin в Москве откроется магазин Team Putin Бизнес, 09:00 РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд руб. Бизнес, 08:39 Уютное кафе в шаговой доступности: как помочь ему не закрыться РБК и МЕТRO, 08:33 В Петербурге загорелся склад площадью почти 4 тыс. кв. м Общество, 08:23 В Якутии около 40 человек застряли на барже Общество, 08:21 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Минэкономики определило регионы — лидеры и аутсайдеры по росту экономики Экономика, 08:02 Брожение инноваций: зачем AB InBev взращивает алкостартапы — Bloomberg Pro, 07:54 Панарин забросил первую в сезоне шайбу за «Рейнджерс» Спорт, 07:43 Летевший из Чечни в Москву самолет сел в Волгограде из-за смерти ребенка Общество, 07:39 Эксперты оценили стоимость выброшенных россиянами продуктов в ₽1,6 трлн Бизнес, 07:00
Общество ,  
0 
Во Владивостоке арестовали подозреваемого по делу о гибели кондуктора

Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемого в нападении на кондуктора трамвая, которая позднее скончалась. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Приморскому краю.

Следствие также установило, что подозреваемый совершил еще два нападения на сотрудников депо. Так, 24 сентября он, находясь в трамвае, ударил шилом водителя в голову. Кроме того, 1 октября после нападения на кондуктора мужчина подошел к будке охранника, разбил стекло и ударил сотрудницу депо по голове тем же прутом, которым избил кондуктора. Обе сотрудницы остались живы.

Следователи назначили в отношении подозреваемого психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее мужчина на конечной остановке трамвая на улице Сахалинская во Владивостоке напал на кондуктора: нанес ей несколько ударов металлическим прутом и скрылся. Женщина скончалась от полученных травм. Позже сотрудники полиции по подозрению в нападении задержали 39-летнего мужчину.

Теги: кондуктор, нападение
Материалы по теме
Подозреваемого в убийстве кондуктора в Приморье нашли с помощью собаки
Общество
Во Владивостоке неизвестный до смерти избил кондуктора трамвая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter