Во Владивостоке арестовали подозреваемого по делу о гибели кондуктора

Суд во Владивостоке заключил под стражу подозреваемого в нападении на кондуктора трамвая, которая позднее скончалась. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Приморскому краю.

Следствие также установило, что подозреваемый совершил еще два нападения на сотрудников депо. Так, 24 сентября он, находясь в трамвае, ударил шилом водителя в голову. Кроме того, 1 октября после нападения на кондуктора мужчина подошел к будке охранника, разбил стекло и ударил сотрудницу депо по голове тем же прутом, которым избил кондуктора. Обе сотрудницы остались живы.

Следователи назначили в отношении подозреваемого психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее мужчина на конечной остановке трамвая на улице Сахалинская во Владивостоке напал на кондуктора: нанес ей несколько ударов металлическим прутом и скрылся. Женщина скончалась от полученных травм. Позже сотрудники полиции по подозрению в нападении задержали 39-летнего мужчину.