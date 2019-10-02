Убийцу кондуктора во Владивостоке нашли с помощью служебной собаки

Служебная собака помогла найти мужчину, который забил насмерть кондуктора трамвая во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Приморскому краю.

Немецкая овчарка по кличке Арэс взяла след во время обследования места убийства и привела полицейских к одному из домов на улице 2-я Строительная. Там сотрудники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя Владивостока.

Во Владивостоке 1 октября на конечной остановке трамвая на улице Сахалинская мужчина напал на кондуктора трамвая. Он нанес ей несколько ударов по голове металлическим прутом, после чего женщина скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В середине июня в Новосибирской области водитель маршрутки напал на пассажиров с ножом. Как утверждал пассажир, водитель отказался завершить маршрут и возвращать деньги за проезд, после чего начал агрессивно себя вести. Водитель достал нож и начал наносить удары.