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Политика ,  
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На Кубе во время визита Медведева откроют станцию ГЛОНАСС
На этой неделе во время визита российского премьера на Кубу запланировано открытие станции ГЛОНАСС. Подключение Кубы к системе обсуждается с 2010 года, в прошлом году запуск станции анонсировал президент Владимир Путин
Кубинцы на улице в районе «Старая Гавана» (Фото: Мария Плотникова / РИА Новости)

Во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу состоится открытие станции ГЛОНАСС. Об этом РБК рассказал источник в «Роскосмосе», информацию подтвердил источник, близкий к МИД России.

От «Роскосмоса» на открытии станции будет присутствовать заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, сообщили источники РБК.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства и госкорпорацию «Роскосмос».

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О том, что Москва и Гавана планируют начать работу по подключению Кубы к ГЛОНАСС, говорилось еще в 2010 году. На какое-то время обсуждение затихло, тема вновь стала актуальной в 2014 году — когда США отказались размещать станции ГЛОНАСС на своей территории.

О появлении станции ГЛОНАСС на Кубе в «Роскосмосе» вновь заявили в 2015 году. «Станция на Кубе <...> позволит кубинским потребителям пользоваться услугами высокоточной навигации, использовать возможности спутниковой группировки в народнохозяйственных целях — высокоточного земледелия, мониторинга транспорта, геодезии и картографии, прокладки новых дорог и строительства», — говорил бывший генконструктор ГЛОНАСС Сергей Карутин.

В 2018 году пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» подписала контракт с кубинскими компаниями «Техноимпорт» и «Геокуба» на размещение на территории Кубы беззапросной измерительной станции «СМ-ГЛОНАСС». Отмечалось, что станция будет предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass. Цель — измерение текущих навигационных параметров, прием навигационных сообщений спутников, регистрация результатов измерений и навигационных сообщений и передачи данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.

Вскоре о подготовке к размещению наземной станции ГЛОНАСС на Кубе объявил президент России Владимир Путин.

Визит Дмитрия Медведева на Кубу запланирован на 3–4 октября — он посетит республику впервые с 2013 года. Вместе с главой правительства на остров прибудет его заместитель, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.

Источник РБК ранее сообщал, что во время визита планируется торжественно запустить новую буровую установку, а также подписать соглашение о модернизации местных железных дорог. Помимо этого планируется присвоение Медведеву степени почетного доктора Гаванского университета (Universidad de La Habana) и открытие таблички в честь российских специалистов, которые золотили купол Капитолия в Гаване, говорил собеседник РБК.

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Наталья Галимова
Теги: Дмитрий Медведев, ГЛОНАСС, Куба, «Роскосмос»
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