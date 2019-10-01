На Кубе во время визита Медведева откроют станцию ГЛОНАСС

На Кубе во время визита Медведева откроют станцию ГЛОНАСС

На этой неделе во время визита российского премьера на Кубу запланировано открытие станции ГЛОНАСС. Подключение Кубы к системе обсуждается с 2010 года, в прошлом году запуск станции анонсировал президент Владимир Путин

Кубинцы на улице в районе «Старая Гавана» (Фото: Мария Плотникова / РИА Новости)

Во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева на Кубу состоится открытие станции ГЛОНАСС. Об этом РБК рассказал источник в «Роскосмосе», информацию подтвердил источник, близкий к МИД России.

От «Роскосмоса» на открытии станции будет присутствовать заместитель генерального директора по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, сообщили источники РБК.

РБК направил запросы в пресс-службу правительства и госкорпорацию «Роскосмос».

О том, что Москва и Гавана планируют начать работу по подключению Кубы к ГЛОНАСС, говорилось еще в 2010 году. На какое-то время обсуждение затихло, тема вновь стала актуальной в 2014 году — когда США отказались размещать станции ГЛОНАСС на своей территории.