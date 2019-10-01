На Кубе во время визита Медведева откроют станцию ГЛОНАСС

О появлении станции ГЛОНАСС на Кубе в «Роскосмосе» вновь заявили в 2015 году. «Станция на Кубе <...> позволит кубинским потребителям пользоваться услугами высокоточной навигации, использовать возможности спутниковой группировки в народнохозяйственных целях — высокоточного земледелия, мониторинга транспорта, геодезии и картографии, прокладки новых дорог и строительства», — говорил бывший генконструктор ГЛОНАСС Сергей Карутин.
В 2018 году пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» подписала контракт с кубинскими компаниями «Техноимпорт» и «Геокуба» на размещение на территории Кубы беззапросной измерительной станции «СМ-ГЛОНАСС». Отмечалось, что станция будет предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Compass. Цель — измерение текущих навигационных параметров, прием навигационных сообщений спутников, регистрация результатов измерений и навигационных сообщений и передачи данных в центр глобальной системы высокоточного определения эфемеридно-временной информации.
Вскоре о подготовке к размещению наземной станции ГЛОНАСС на Кубе объявил президент России Владимир Путин.
Визит Дмитрия Медведева на Кубу запланирован на 3–4 октября — он посетит республику впервые с 2013 года. Вместе с главой правительства на остров прибудет его заместитель, курирующий оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов.
Источник РБК ранее сообщал, что во время визита планируется торжественно запустить новую буровую установку, а также подписать соглашение о модернизации местных железных дорог. Помимо этого планируется присвоение Медведеву степени почетного доктора Гаванского университета (Universidad de La Habana) и открытие таблички в честь российских специалистов, которые золотили купол Капитолия в Гаване, говорил собеседник РБК.