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Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Телеканал РБК показал видео с выступления главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которое было прервано выкриками неизвестного. Дискуссия была посвящена акциям протеста в Москве.

Неизвестный начал выкрикивать фразы о «террористическом российском государстве». Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила активисту, что он должен уйти. В результате Толстой прервал свое выступление, пока кричавшего не вывели из зала.

«Вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии», — сказал Петр Толстой.

Он выразил мнение, что этот инцидент является яркой иллюстрацией распространения в Европе клише о России, а также того, как «тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии» в стране.

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В конце сентября ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по митингам в Москве, которые были посвящены недопуску независимых кандидатов в Мосгордуму. При этом в ассамблее отмечали, что не собираются принимать никаких документов после обсуждения.

В Кремле заявили, что московские протестные акции являются исключительно внутренним делом России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве недовольны тем, что внутрироссийские дела обсуждают где-либо еще. Однако он добавил, что российская сторона готова давать «конструктивные пояснения».

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В Москве с середины июля проходили митинги в поддержку кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за большой доли брака в собранных подписях. Некоторые из акций не были согласованы с властями. После митинга 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Теги: Петр Толстой, ПАСЕ, выступление, акции протеста
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Выступление Толстого в ПАСЕ прервали криками о «террористической» России
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