Появилось видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ

Телеканал РБК показал видео с выступления главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которое было прервано выкриками неизвестного. Дискуссия была посвящена акциям протеста в Москве.

Неизвестный начал выкрикивать фразы о «террористическом российском государстве». Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила активисту, что он должен уйти. В результате Толстой прервал свое выступление, пока кричавшего не вывели из зала.

«Вы видите, что происходит у вас здесь, в колыбели демократии», — сказал Петр Толстой.

Он выразил мнение, что этот инцидент является яркой иллюстрацией распространения в Европе клише о России, а также того, как «тревожно пугают друг друга коллеги отсутствием демократии» в стране.