Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

В Псковской области во время тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

В командовании рассказали, что инцидент произошел 2 октября. У десантника одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы.

ТАСС добавляет, что на месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск, а также правоохранительные органы.

РБК отправил официальный запрос в пресс-службу Минобороны России.