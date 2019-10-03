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Общество ,  
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Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

В Псковской области во время тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

В командовании рассказали, что инцидент произошел 2 октября. У десантника одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы.

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ТАСС добавляет, что на месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск, а также правоохранительные органы.

РБК отправил официальный запрос в пресс-службу Минобороны России.

В конце июня в Крыму погибли двое десантников. Они также совершали учебные прыжки с парашютом. По данным Южного военного округа, они приземлились на воду, но не смогли вовремя снять с себя подвесную систему парашюта. В результате военнослужащие утонули.

Теги: Псковская область, десантник, парашют
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Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
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