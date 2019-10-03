Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

В Псковской области во время тренировочных прыжков с парашютом погиб десантник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командование Псковского гарнизона.
В командовании рассказали, что инцидент произошел 2 октября. У десантника одновременно сработали основной и запасной парашюты, в результате чего перехлестнулись стропы.
ТАСС добавляет, что на месте происшествия работает комиссия командования Воздушно-десантных войск, а также правоохранительные органы.
РБК отправил официальный запрос в пресс-службу Минобороны России.