Несовершеннолетний курсант погиб во время прыжка с парашютом на Сахалине
Общество, 08:44
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Несовершеннолетний курсант погиб во время прыжка с парашютом на Сахалине
На Сахалине курсант парашютной секции погиб во время тренировки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Сахалинской области Тамару Журавскую.
По данным прокуратуры, погибший, который не достиг 18-летнего возраста, был курсантом парашютной секции Центра технических видов спорта.
По словам очевидцев случившегося, у подростка во время прыжка не раскрылся основной парашют, а для активации запасного ему не хватило высоты.
«Органами прокуратуры Сахалинской области организована проверка», — рассказала собеседница агентства, добавив, что после проверки будут приняты меры реагирования.